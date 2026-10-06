Джошуа назвав головний висновок після своєї останньої битви

Британський боксер Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) розповів, які уроки виніс з останнього поєдинку проти албанця Крістіана Пренги (20-2, 20 КО).

Його слова передає The Ring.

"Цей бій розбудив мене. Він змусив мене згадати моє правило: бокс – це не спорт, бокс – це поєдинок, ніколи не випускай це з уваги. Стратегія – це круто, але ти маєш бути готовим до всього. І те, що сталося зі мною під час бою з Пренгою, просто увімкнуло мене та змусило усвідомити: якщо я можу зробити у першому раунді те, що зробив у другому, я міг би зробити це набагато раніше", – сказав Джошуа.

Ей Джей заявив, що перед поєдинком аналізував багато боїв боксерів легших дивізіонів. Згодом він усвідомив, що в хевівейті треба діяти інакше:

"Я виходив проти Пренги з думкою, знаєш: це перший раунд, давай я його розберу. Чесно кажучи, перед боєм я дивився багато поєдинків Теренса Кроуфорда та Шакура Стівенсона, і я справді вважав, що треба відпрацьовувати захист. Але в надважкій вазі твій найкращий захист – це напад. Я не можу виходити туди з думкою, що буду розбирати цього бійця протягом багатьох раундів. Я збираюся прибрати тебе в першому раунді, якщо зможу", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, що британець бився із Пренгою в липні. Під час першого раунду Джошуа двічі опинявся в нокдауні, а вже у другому нокаутував албанця.

Наступний поєдинок Ей Джей проведе проти Тайсона Ф'юрі. Він відбудеться 11 грудня в Кардіффі.

Напередодні прогноз на бій зіркових надважковаговиків зробив Дерек Чісора. Ветеран вважає, що Джошуа переможе.