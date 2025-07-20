Його заслуги беззаперечні, але я ще повернуся: Дюбуа відреагував на поразку від Усика

Колишній володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) відреагував на свою поразку від вже абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), зазначивши, що він ще повернеться.

Про це британець сказав після бою.

"Я мушу віддати йому належне за виступ. Я виклався на повну. Це був просто один день. Я зробив все що міг, дякую всім. Можливо, деякі речі я міг би зробити краще, але заслуги цього чоловіка беззаперечні. Я обов'язково ще повернусь.

Я просто бився, повністю був у бою. Я намагався підіймати темп раунд за раундом, але маємо те, що маємо. Я хочу подякувати всім, хто прийшов. Ми попрацюємо над помилками та повернемося знову", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, сьогодні вночі Усик ефектно нокаутував у п'ятому раунді Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів (WBA, WBO, WBC, IBО, IBF).

Завдяки цій звитязі українець увійшов в історію, як перший боксер, який вдруге зумів стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.