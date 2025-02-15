Девіс брутально нокаутував Берінчика та відібрав титул чемпіона світу

У Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО) провів захист титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO проти американця Кейшона Девіса (13-0, 9 KO).

Бій завершився перемогою Кейшона нокаутом у четвертому раунді.

Перший раунд боксери провели інертно. У другому додали швидкості, але без небезпеки один для одного.

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На жаль, на початку третього Денис опинився в нокдауні після удару в корпус, але швидко встав. Кейшон зайняв центр рингу і активно пресингував, але Берінчик знаходив сили відповідати.

Для українського боксера це був перший нокдаун у професійній кар'єрі.

Враховучи, що бій проходив у США, то Берінчику треба було підвищувати темп, щоб вирівняти рахунок після нокдауну. Активні розміни не пішли на користь – в українця з носа пішла кров.

Згодом Девіс знову відправив Берінчика на настил рингу. Після цього удару в корпус Денис не підвівся.

Бокс – бій за чемпіонський титул WBO в легкій вазі

Кейшон Девіс (США) – Денис Берінчик (Україна) КО 4 (12)

AS IF THERE WAS ANY DOUBT.



🌟🏆 @KeyshawnDavis8 just showed why he was born for GREATNESS. pic.twitter.com/W3s7ooLsrs — Top Rank Boxing (@trboxing) February 15, 2025

Нагадаємо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.