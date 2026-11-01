Белью підібрав наступного суперника для Ітауми

Колишній чемпіон світу Тоні Белью вважає, що британському боксеру надважкої ваги Мозесу Ітаумі слід провести наступний бій з Джарреллом Міллером, щоб набратися необхідного досвіду.

Його слова передає Boxing News.

"Знаєте, хто був би гарним суперником для Мозеса у його поверненні на ринг? Джаррелл Міллер. Найгірше, що можна зробити – це випустити когось на ринг, щоб все закінчилося за один раунд. Хлопцю потрібні раунди... і найкращий спосіб набратися досвіду – це бій проти Джаррелла Міллера. Джаррелл Міллер не є потужним нокаутером, він ніколи ним не був. Він – найважчий боксер-мішок, якого я бачив у своєму житті", – сказав Белью.

У своєму останньому бою, який відбувся наприкінці серпня, Ітаума програв Філіпу Хрговичу технічним нокаутом у 9-му раунді, хоча розгромно лідирував за очками перед достроковим закінченням двобою. Хорват став новим володарем чемпіонського поясу IBF у гевівейті, від якого раніше відмовився Олександр Усик.

Ця поразка стала дебютною для Мозеса на профі-рингу. Це перший двобій у професійній кар'єрі Ітауми, у якому він дістався аж до 9-го раунду. До цього його поєдинки затягувалися лише максимально до 5-6 раунду.

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