Відомо, хто представить Україну у жіночій естафеті на Кубку світу в Нове-Мєсто

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц ексклюзивно для "Чемпіона" повідомив склад на естафету в межах етапу Кубку світу в Нове-Мєсто.

У кінцевій дисципліні сьомого етапу Кубку світу виступлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Олександра Меркушина.

Щодо розстановки по етапах, то Дмитренко буде стартером, Джима та Городна виступлять відповідно на другому та третьому етапах, а Меркушина виконуватиме роль фінішерки.

Жіноча естафета відбудеться в неділю, 9 березня. Початок запланований на 17:45 за Києвом.

Нагадаємо, в гонці переслідування Джима фінішувала 25-ю, а Дмитренко посіла 30 місце.