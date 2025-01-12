Динамо – ФКСБ: онлайн відеотрансляція товариського матчу

У неділю, 12 січня, київське Динамо в межах навчально-тренувального збору в Туреччині проведе товариський матч проти румунського ФКСБ.

Контрольна гра, яка стане для "біло-синіх" другою на зимових закордонних зборах, розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану київським Динамо, у прямому етері на сайті "Чемпіон".

Нагадаємо, раніше Динамо програло німецькому Магдебургу в першому матчі у 2025 році.