Чоловіча збірна України втратила одну квоту на наступний сезон Кубку світу

Чоловіча збірна України з біатлону завершила сезон-2025/26 Кубку світу на 11 місці в заліку Кубку націй, від якого залежать квоти команд на наступний рік.

Підопічні Надії Бєлової програли 90 очок збірній Словенії, яка замкнула топ-10, отримавши останню квоту в 5 біатлоністів.

Таким чином у наступному сезоні Україну у спринтах та індивідуальних гонках Кубку світу представлятимуть лише 4 спортсмени.

Впевнену перемогу в заліку Кубку націй здобула збірна Норвегії. Напередодні жіночий Кубок націй вперше в історії виграли шведки.

Нагадаємо, спринт у Голменколлені пропускав капітан збірної України Дмитро Підручний, який достроково завершив сезон через проблеми зі здоров'ям.

Раніше жіноча збірна України також втратила квоту у п'ять біатлоністок на Кубку світу. Проте у випадку жіночої команди це був найгірший сезон за 21 рік.