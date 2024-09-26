Дніпро зіграє матч-відповідь проти Констанци у кваліфікації Кубку Європи ФІБА

Сьогодні, 26 вересня, Дніпро проведе вирішальний матч-відповідь у кваліфікації Кубку Європи ФІБА проти румунської Констанци.

Початок зустрічі – о 20:30 за київським часом. Номінально домашній для дніпрян матч пройде на арені Констанци в однойменному місті.

Нагадаємо, в першому поєдинку мінімальну перемогу з рахунком 71:69 вирвав Дніпро. Попри це, фаворитом на вихід у груповий етап все одно вважається румунська команда – її успіх оцінюється коефіцієнтом 1.22-1.28, тоді як на дніпрян дають 3.65-3.80.