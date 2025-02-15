Бондарев встановив черговий особистий рекорд на етапі Формули-4

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing, у першій гонці четвертого етапу Формули-4 посів 6 місце.

Українець розпочав перегони на шостій позиції, завдяки найкращому результату кваліфікації у сезоні. На старті він зміг одразу обійти суперника та вдало утримував позицію.

Згодом Олександр став сьомим, оскільки один із суперників спробував виштовхати його в стіну. Бондареву вдалося уникнути контакту, але він був змушений виїхати за межі траси, що дозволило суперникам його обігнати. Інцидент наразі розглядають стюарди.

Надалі українець вдало оборонявся та зумів повернути собі шосту сходинку, з якої стартував. Наприкінці партнер Prema Racing Женруй Чі відчайдушно намагався обійти Бондарева, однак Олександр провів кілька вдалих захистів та фінішував шостим.

Цей результат став найкращим у кар'єрі українського пілота на рівні Формули-4. Окрім того, він знову посів друге місце серед гонщиків-новачків та наразі продовжує боротьбу в топ-3 цього заліку. Відставання від колумбійця Салім Ханни, який ставав переможцем серед новачків 5 разів поспіль, складає 46 очок.

У загальному заліку пілотів українець впритул наблизився до першої десятки. Наразі Бондарев посідає 11 місце з 41 очком.

Відео гонки

Зазначимо, що за підсумками третього етапу Бондарев піднявся на одну позицію в загальному заліку Формули-4 Середнього Сходу.

Раніше 15-річний киянин в ексклюзивному коментарі Чемпіону розповів про дебют у Ф-4 Середнього Сходу та адаптації до перегонів в Абу-Дабі.