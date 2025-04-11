Макларен в погоні за потрійною короною: легендарна команда повернулася в гонки на витривалість

Компанія Макларен виступатиме у чемпіонаті світу з перегонів на витривалість у класі гіперкарів з 2027 року.

Про це заявив генеральний директор McLaren Racing Зак Браун.

"Папая" повернулися мають намір знову здобути перемогу в заїзді 24 години Ле-Мана. Раніше команда з Вокінгу вже вигравала гонку в Ле-Мані в далекому 1995 році на боліді McLaren F1.

Excited that McLaren Racing will return to one of the world’s most challenging global racing series, the @FIAWEC from 2027 onwards.



Le Mans 1995 is where we secured a legendary win at the first attempt, and I can’t wait for the team to make history once again.



We’re back!… pic.twitter.com/4ehmsvlDbu — Zak Brown (@ZBrownCEO) April 10, 2025

Хоча Макларен ніколи не брав участі у чемпіонаті на витривалість у 1995 році вони виступили на заїзді в Ле-Мані, щоб відсвяткувати перемогу в Формулі-1.

Британська команда приєднається до класу LMDh (le mans daytona hypercar), де двічі поспіль вигравала машина Феррарі, яка повернулася до змагань на витривалість у 2023 році.

Зауважимо, що після повернення Макларен до ІндіКару "папая" може повторити своє досягнення, завоювавши потрійну корону. Нагадаємо, що потрійною короною в автоспорті вважається виграш Індіанаполіс 500, 24 години Ле-Ману та Гран-прі Монако.

Раніше, як конструктору це вдавалося лише Макларену та Форду. Серед пілотів єдиною потрійною короною володіє Грем Гілл.