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Макларен в погоні за потрійною короною: легендарна команда повернулася в гонки на витривалість

Станіслав Лисак — 11 квітня 2025, 09:16
Макларен в погоні за потрійною короною: легендарна команда повернулася в гонки на витривалість
Зак Браун
Getty Images

Компанія Макларен виступатиме у чемпіонаті світу з перегонів на витривалість у класі гіперкарів з 2027 року.

Про це заявив генеральний директор McLaren Racing Зак Браун.

"Папая" повернулися мають намір знову здобути перемогу в заїзді 24 години Ле-Мана. Раніше команда з Вокінгу вже вигравала гонку в Ле-Мані в далекому 1995 році на боліді McLaren F1.

Хоча Макларен ніколи не брав участі у чемпіонаті на витривалість у 1995 році вони виступили на заїзді в Ле-Мані, щоб відсвяткувати перемогу в Формулі-1.

Британська команда приєднається до класу LMDh (le mans daytona hypercar), де двічі поспіль вигравала машина Феррарі, яка повернулася до змагань на витривалість у 2023 році.

Зауважимо, що після повернення Макларен до ІндіКару "папая" може повторити своє досягнення, завоювавши потрійну корону. Нагадаємо, що потрійною короною в автоспорті вважається виграш Індіанаполіс 500, 24 години Ле-Ману та Гран-прі Монако.

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Раніше, як конструктору це вдавалося лише Макларену та Форду. Серед пілотів єдиною потрійною короною володіє Грем Гілл.

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