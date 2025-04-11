Макларен в погоні за потрійною короною: легендарна команда повернулася в гонки на витривалість
Компанія Макларен виступатиме у чемпіонаті світу з перегонів на витривалість у класі гіперкарів з 2027 року.
Про це заявив генеральний директор McLaren Racing Зак Браун.
"Папая" повернулися мають намір знову здобути перемогу в заїзді 24 години Ле-Мана. Раніше команда з Вокінгу вже вигравала гонку в Ле-Мані в далекому 1995 році на боліді McLaren F1.
Хоча Макларен ніколи не брав участі у чемпіонаті на витривалість у 1995 році вони виступили на заїзді в Ле-Мані, щоб відсвяткувати перемогу в Формулі-1.
Британська команда приєднається до класу LMDh (le mans daytona hypercar), де двічі поспіль вигравала машина Феррарі, яка повернулася до змагань на витривалість у 2023 році.
Зауважимо, що після повернення Макларен до ІндіКару "папая" може повторити своє досягнення, завоювавши потрійну корону. Нагадаємо, що потрійною короною в автоспорті вважається виграш Індіанаполіс 500, 24 години Ле-Ману та Гран-прі Монако.
Раніше, як конструктору це вдавалося лише Макларену та Форду. Серед пілотів єдиною потрійною короною володіє Грем Гілл.