У 14 з 20 етапів ми мали проблеми: Расселл знайшов причини свого невдалого сезону в Формулі-1
Джордж Расселл
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Пілот Мердседес Джордж Расселл висловився про свій невдалий сезон у Формулі-1.
Британець поділився думками з Independent.
"Ці проблеми постійно виникають знову і знову, але, на жаль, складається враження, що вони завжди зачіпають мій бік гаража. Ми підрахували, що з 20 етапів лише на шести у нас пройшов весь вікенд без проблем. Виходить, що на 14-ти етапах щось йшло не так. Це просто неймовірно. Нам потрібно розібратися, чому так відбувається: можливо, ми щось упускаємо з поля зору або справа виключно в невдачі. Поки що складається враження, що причина скоріше у невдачі, ніж у будь-чому іншому", – розповів Расселл.
Зазначимо, що на Гран-прі Мексики Расселл фінішував шостим, а протягом гонки скаржився на збої у роботі гібридної системи на старті заїзду.
В загальному заліку пілотів британець посідає четверте місце, набравши 250 очок.
Зазначимо, що напардник Расселла, Антонеллі, став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії. Він здобув дебютний титул у віці 20 років і 68 днів.
Раніше про сезон-2026 у виконанні Расселла висловився керівник Мерседес Тото Вольфф.