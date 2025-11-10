Президент Феррарі: Гран-прі Бразилії стало розчаруванням

Президент Феррарі Джон Елканн вважає, що в команди є ресурси, щоб боротися за друге місце в Кубку конструкторів Формули-1 сезону-2025.

Слова функціонера передає Sky Sport Italia.

"Бразилія була великим розчаруванням. Якщо подивитися на чемпіонат Формули-1, то можна сказати, що у нас є механіки, які виграють чемпіонат завдяки своїй роботі та всьому, що було зроблено на піт-стопі. Якщо подивитися на наших інженерів, то немає сумнівів, що машина покращилася.

Якщо подивитися на решту, то вона не відповідає вимогам. І, безумовно, у нас є пілоти, яким важливо зосередитися на водінні і менше говорити, тому що попереду у нас ще важливі гонки, і посісти друге місце не є неможливим", – сказав Елканн.

Нагадаємо, що через подвійний схід у Бразилії Феррарі впала на четверте місце Кубку конструкторів. Тепер Скудерія відстає від Мерседес на 36 очок та від Ред Булл – на 4.

Нагадаємо, що Шарль Леклер назвав того, хто винен у його достроковому фініші на Гран-прі Сан-Паулу. Також свій виступ прокоментував й Льюїс Гамільтон.