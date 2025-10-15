Поява нового Піастрі та останній шанс Ферстаппена: прев'ю Гран-прі США

Після не дуже багатого на події, однак вкрай цікавого на результати Гран-прі Сінгапуру Формула-1 завітає до США, де відбудеться продовження битви за титул чемпіона світу, який набуває все більшої драматичності.

Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні 19 гонки сезону, що відбудеться в Остіні, штаті Техас, вже цими вихідними.

Історична довідка

Перший етап у США відбувся ще у 1908 році в Саванні в штаті Джорджія під назвою American Grand Prize. З сезону 1959 гонка в Америці увійшла до переліку Гран-прі Формули-1.

Вже 13 раз поспіль престижний етап приймає траса "Америк", яка була побудована у 2012 році, якраз для гонок Ф-1. Спроектував гоночне кільце один із найвідоміших конструкторів сучасних треків – німецький архітектор та дизайнер трас Формули-1 Герман Тільке, який славиться прогресивним підходом.

Вперше Формула-1 приїхала до Техасу у тому ж 2012-му. Це було повернення "королівських перегонів" у США, після останнього етапу на Індіанаполісі у 2007 році. Навколо нової траси "Америк" був небувалий ажіотаж.

Це останній "новий" автодром, на якому встиг проїхати гонку до остаточного завершення кар'єри "Червоний Барон" Міхаель Шумахер, а інша легенда автоспорту Кімі Райкконен саме на цьому треку здобув свою останню перемогу в кар'єрі.

Getty Images

Рекорди Гран-прі США

Найбільше перемог на Гран-прі США (не враховуючи ГП-Маямі та Лас Вегаса) в межах "королівських перегонів" має пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон – 6.

Сер Льюїс встиг виграти і на Індіанаполісі і на Америк, а ось другий за кількістю перемог тут, Міхаель Шумахер, здобував перемоги лише на автодромі, що приймає легендарний заїзд Інді-500 – цілих 5 разів, 4 з яких поспіль.

Серед команд у Сінгапурі склався паритет – Мерседес, Феррарі та Ред Булл мають по 4 перемоги. Макларен з двома тріумфами може наблизитися до цього показника вже під час гонки 2025 року.

Конфігурація треку

Довжина траси становить 4,927 км, вона має 19 поворотів, і гонка часто триває близько двох годин, що є одним з найважчих етапів сезону.

Характерною особливістю траси Марина Бей є вузькі вуличні коридори, численні 90-градусні повороти, постійні гальмування й розгони. Пілоти долають 62 кола в спекотних і вологих умовах, під потужним штучним освітленням – це робить Сінгапур однією з найбільш фізично виснажливих гонок сезону.

Ключові ділянки: перша шикана після стартової прямої, серія швидких поворотів біля готелю Fullerton, а також відрізки уздовж Marina Bay Sands. У 2023 році конфігурацію скоротили – прибрали повільний комплекс поворотів 16-19, замінивши його прямою, що додало шансів для обгонів.

Рекордний час у гонці на етапі в Сінгапурі продемонстрував уже колишній гонщик Рейсінг Буллз Даніель Ріккардо минулого року – 1:34,486.

Шини, стратегії та погода в Сінгапурі

Постачальник гуми Pirelli не внесла жодних змін з минулого року щодо складів для сухої погоди на трасі Марина Бей: C3 – жорсткий, C4 – середній і C5 – м'який.

Середні та жорсткі шини, безсумнівно, будуть найкращим вибором для гонки.

"Зміни, внесені в конфігурацію траси кілька років тому, означають, що обгони стали трохи легшими, хоча, звичайно, обганяти іншу машину все ще досить складно. Тому можливість скористатися великою різницею в характеристиках між відносно новими м'якими шинами та середніми або твердими, які проїхали багато кіл, може бути фактором, який варто взяти до уваги", – йдеться у повідомленні Pirelli.

"Зміни, внесені в конфігурацію траси кілька років тому, означають, що обгони стали трохи легшими, хоча, звичайно, обганяти іншу машину все ще досить складно.

Тому можливість скористатися великою різницею в характеристиках між відносно новими м'якими шинами та середніми або твердими, які проїхали багато кіл, може бути фактором, який варто взяти до уваги", – йдеться у повідомленні Pirelli.

Звичайно стратегія одного піт-стопу буде пріоритетною, як і минулого року. Мідіум-хард стане основною стратегією, якщо на трасі буде суха погода.

А ось щодо погоди ситуація цікава. Учора в Сінгапурі були проливні дощі і на весь вікенд плануються опади, але чи накриють вони трасу під час етапу Формули-1 – як завжди інтрига.

Фаворити та інтриги Гран-прі Сінгапурі

Але звичайно погода не головна інтрига, хоча вона може додати перчинки в гонку 2025 року.

Макс Ферстаппен здобув дві перемоги в трьох заїздах після повернення Формули-1 з літньої перерви.

Тепер нідерландця чимало фанатів "королеви автоспорту" знову вважає претендентом на чемпіонський титул. І ось 4-разовий чемпіон світу приїде на трасу, де не здобував жодної перемоги.

Ба більше, минулого сезону, коли Ферстаппен приїхав другим у Сінгапурі, а Норріс здобув перемогу, відставання від лідера склало 20 секунд!

Ландо у 2024-му був швидшим у кваліфікації на пів секунди за напарника, але Піастрі продемонстрував, що може обходити британця на зручних для нього трасах.

Навіть не хочеться писати про можливі успіхи Феррарі на трасі з повільними поворотами, головна інтрига за титул буде точитися на автодромі Марина Бей між одним Ред Буллом та двома Макларенами.

Прогноз Чемпіона

Важко повірити, що Макс Ферстаппен зробить чергове диво і виграє третю гонку поспіль, але в разі дощової гонки саме нідерландець, на нашу думку, стане фаворитом.

Погода може дійсно наблизити нас до можливого 5-го титулу нідерландця або навпаки вбити всі надії, тому сподіваємось, що знову побачимо дощовий Гран-прі Сінгапуру та запеклу битву між лідерами.

Розклад Гран-прі Сінгапуру

П'ятниця, 3 жовтня

12:30. Перша практика16:00. Друга практика

Субота, 4 жовтня

12:30. Третя практика16:00. Кваліфікація

Неділя, 5 жовтня

15:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Сінгапуру в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+.