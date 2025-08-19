Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки через допінг

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук отримала дискваліфікацію на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Про дане рішення повідомляє сайт Athletics Integrity Unit.

15 травня поточного року Бех-Романчук тимчасово відсторонили від змагань через провалений допінг-тест на тестостерон. Сама допінг-проба була взята в грудні 2024 року.

Термін дискваліфікації спортсменки відраховуватиметься з 15 травня 2025 року. Таким чином, українка зможе повернутися до змагань у травні 2029 року. На той момент спортсменці буде 33 роки.

Бех-Романчук спеціалізується на стрибках у довжину та потрійному стрибку. Останнім стартом для спортсменки стала Олімпіада-2024 у Парижі, де вона посіла 11 місце у потрійному стрибку.

Бех-Романчук – учасниця Олімпіад 2016, 2020 та 2024 років. Стрибунка ставала чемпіонкою Європи у 2021 та 2022 роках, а у 2019 та 2023 завойовувала срібло чемпіонатів світу з легкої атлетики.