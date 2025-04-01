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Переможця Сіднейського та Франкфуртського марафонів дискваліфікували на 5 років

Руслан Травкін — 1 квітня 2025, 20:29
Переможця Сіднейського та Франкфуртського марафонів дискваліфікували на 5 років
Бірмін Місої Кіпкорір
worldathletics.org

Кенійського марафонця Бріміна Місої Кіпкоріра дискваліфікували на 5 років через позитивний тест на допінг.

Відповідну інформацію опублікувала пресслужба відділу доброчесності легкої атлетики.

Відсторонили 35-річного бігуна наприкінці лютого. У нього зразок був зібраний ще 22 листопада 2024 року.

Кіпкорір виграв Сіднейський марафон у 2024 році з рекордним часом 2 години 06 хвилин 18 секунд. Також Бірмін вигравав Франкфуртський марафон у 2022 та 2023 роках.

Це не перший скандал із марафонцями. Кенійка Даяна Кіпіокі зараз відбуває шестирічну дискваліфікацію після того, як показала позитивний допінг-результат, через який її позбавили титулу на Бостонському марафоні 2021 року.

Нагадаємо, колишній гравець Челсі та низки клубів АПЛ візьме участь у Лондонському марафоні. 

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