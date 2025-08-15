Магучіх побила рекорд Левченко та виграла етап Діамантової ліги у Польщі

Сьогодні, 15 серпня, українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Катерина Табашник взяли участь у дев'ятому етапі сезону Діамантової ліги-2025 у польській Сілезії.

Разом із ними мала виступити Юлія Левченко, проте новоспечена чемпіонка України пропустила цей етап.

Після першого відзрізку змагань обидві українки за різних причин залишилися в секторі стрибків у висоту: Табашник взяла 1,88 м, у той час як Магучіх лише готувалася до старту, приєднавшись до землячки на позначці 1,91 м.

Саме ця висота стала останньою для Катерини, яка не змогла її подолати. До того ж, за кількістю спроб 31-річна українка поступилася двом суперницям.

Далі пройшли тільки три учасниці: Магучіх, Нікола Оліслагерс та Імке Оннен. Першою з боротьби за золото вибула німкеня – на відміну від своїх опоненток, які з першої спроби стрибнули на 1,94 м, вона не змогла взяти цю висоту.

Тож за перемогу сперечалися дві головні стрибунки у світі. Спочатку вони з першої спроби стрибнули на 1,97 м, після чого у австралійки з'явилися проблеми із тим, щоб подолати бар'єр у 2,00 м.

Паралельно із цим Ярослава взяла дану висоту з другої спроби та у підсумку виграла золоту медаль – Магучіх уперше за останні три місяці перемогла Оліслагерс.

Діамантова ліга-2025. Сілезія (Польща). Стрибки у висоту. Жінки

Ярослава Магучіх (Україна) – 2,00 м; Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,97 м; Імке Оннен (Німеччина) – 1,91 м;

...

6. Катерина Табашник (Україна) – 1,88 м.

Варто зазначити, що з результатом 2,00 м Ярослава Магучіх побила рекорд змагань у Сілезії. Цікаво, що попередній рекорд 1,98 м належав іншій українці, а саме Юлії Левченко, яка встановила його у липні 2023 року.

Для Магучіх це перша перемога на змаганнях Діамантової ліги з травня. Тоді олімпійська чемпіонка виграла етап у Шанхаї. Після цього також було золото комерційного турніру в Досі.