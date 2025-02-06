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Магучіх розпочала новий сезон з перемоги на турнірі в Італії

Олександр Булава — 6 лютого 2025, 20:51
Магучіх розпочала новий сезон з перемоги на турнірі в Італії
Ярослава Магучіх
Getty Images

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх відкрила змагальний сезон 2025 року на турнірі Udin Jump Development в італійському Удіне.

Українка з першої спроби взяла 1,94 м та стала чемпіонкою змагань. Надалі вона намагалася взяти висоту 1,98 м, однак всі три спроби були невдалими.

Зазначимо, що востаннє Магучіх змагалась на турнірі в Удіне у 2021 році, тоді вона також взяла золото підкоривши висоту у 2 метри.

Результати стрибків у висоту на Udin Jump Development

  1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,94 м
  2. Ліліана Баторі (Угорщина) – 1,91 м
  3. Ідеа П’єроні (Італія) – 1,88 м

Нагадаємо, минулий рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

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Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.

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