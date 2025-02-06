Магучіх розпочала новий сезон з перемоги на турнірі в Італії
Ярослава Магучіх
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Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх відкрила змагальний сезон 2025 року на турнірі Udin Jump Development в італійському Удіне.
Українка з першої спроби взяла 1,94 м та стала чемпіонкою змагань. Надалі вона намагалася взяти висоту 1,98 м, однак всі три спроби були невдалими.
Зазначимо, що востаннє Магучіх змагалась на турнірі в Удіне у 2021 році, тоді вона також взяла золото підкоривши висоту у 2 метри.
Результати стрибків у висоту на Udin Jump Development
- Ярослава Магучіх (Україна) – 1,94 м
- Ліліана Баторі (Угорщина) – 1,91 м
- Ідеа П’єроні (Італія) – 1,88 м
Нагадаємо, минулий рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.
Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.