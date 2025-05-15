Головні допінг-скандали в українській легкій атлетиці: від Блонської до Бех-Романчук

29-річна українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук тимчасово відсторонена від змагань через позитивну допінг-пробу: в організмі титулованої спортсменки виявили тестостерон. Наразі їй висунули обвинувачення у використанні забороненого препарату.

На жаль, це хоч і болісний, проте не єдиний удар по репутації української легкої атлетики цього тижня. Напередодні бронзовий призер чемпіонату Європи 2023 у приміщенні у штовханні ядра Роман Кокошко був дискваліфікований на 22 місяці через три пропущені допінг-контролі поспіль.

З цього приводу редакція "Чемпіона" пропонує пригадати головні скандали, пов'язані з допінгом, що траплялися раніше в українській легкій атлетиці.

Людмила Блонська, семиборство

Людмила Блонська була однією з найперспективніших спортсменок країни. Проте її ім’я стало відомим у всьому світі не лише завдяки спортивним досягненням, а й через гучний допінг-скандал, який зруйнував її кар'єру.

Перший серйозний удар по репутації Блонської стався у 2003 році. Тоді спортсменку дискваліфікували на два роки за вживання анаболічних стероїдів. Її результати були анульовані, і вона втратила право виступати на міжнародних змаганнях. Після відбуття дискваліфікації Блонська повернулася у великий спорт і продовжила успішно виступати на чемпіонатах Європи та світу.

Кульмінацією кар'єри Людмили мала стати Олімпіада 2008 року в Пекіні. Вона виборола срібну медаль у семиборстві, поступившись лише іншій українці Наталії Добринській. Проте вже за кілька днів після тріумфу стало відомо, що допінг-проба Блонської дала позитивний результат на метилтестостерон – анаболічний стероїд, що допомагає нарощувати м’язи.

Людмила Блонська та Наталія Добринська Getty Images

Допінг-скандал 2008 року не лише позбавив Блонську олімпійської медалі, а й остаточно поставив крапку у її спортивній кар'єрі. Адже, за правилами Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), повторне порушення карається довічною дискваліфікацією. Скандал боляче вдарив не лише по спортсменці, а й по іміджу української легкої атлетики загалом.

До речі, після анексії Криму Росією Людмила Блонська прийняла російське громадянство. У 2017 році вона вступила до руху Putin Team, нині працює старшим викладачем кафедри спорту і фізичного виховання Таврійської академії КФУ.

Юрій Білоног, штовхання ядра

На Олімпійських іграх 2004, що проходили на античному стадіоні у грецьких Афінах, українець Юрій Білоног сенсаційно виграв золоту медаль, показавши в найкращій спробі результат 21,16 метра.

Проте через вісім років під час повторної перевірки допінг-проби у Білонога виявили заборонений препарат – анаболічний стероїд оксандролон. Тож у 2012 році Юрія позбавили статусу олімпійського чемпіона.

Юрій Білоног Getty Images

Головними успіхами в кар'єрі Білонога залишились бронзова медаль чемпіонату світу 2003 року, а також золота нагорода чемпіонату Європи 2002. Ці медалі він здобув ще до того, як був спійманий на допінгу.

Денис Юрченко, стрибки із жердиною

Чемпіон Європи 2006 року Денис Юрченко у 2008 році став бронзовим призером Олімпійських ігор у Пекіні, підкоривши скромну висоту 5,70 метра. Його успіх став важливим досягненням для збірної України, однак, як і штовхальник ядра Юрій Білоног, порадіти здобутку він зміг лише вісім років.

Денис Юрченко Getty Images

У 2016 році, під час повторної перевірки допінг-проб з Олімпіади-2008, у зразку Юрченка виявили туринабол — заборонений анаболічний стероїд. Відповідно до антидопінгових правил, це стало підставою для анулювання його олімпійського результату.

МОК ухвалив рішення дискваліфікувати спортсмена та позбавити його медалі. Попри відсутність довічної дискваліфікації, цей скандал фактично поставив крапку в міжнародній кар'єрі Юрченка.

Олександр П’ятниця, метання списа

Український легкоатлет Олександр П’ятниця демонстрував високі результати на національному та міжнародному рівнях у метанні списа. Він настільки хотів досягти успіху у спринті, що в юності навіть влаштувався сторожем у спорткомплекс, де о 3-й ночі тренувався метати спис

У 2012 році Олександр П’ятниця досить несподівано здобув срібло на Олімпіаді в Лондоні, метнувши спис на 84,51 метра, і програв чемпіонові, тринідадцеві Кешорнові Волкотту всього сім сантиметрів. Тоді йому було лише 22 роки й здавалося, що це не остання нагорода талановитого українця, адже попереду мало бути ще багато Ігор.

Олександр П'ятниця Getty Images

Проте кар'єра П’ятниці також була затьмарена допінг-скандалом. У 2015 році легкоатлет не пройшов повторний аналіз допінг-тесту – у пробах спортсмена було виявлено той же туринабол. У підсумку йому довелося повернути медаль і завершити кар'єру.

У 2020 році П’ятниця вступив до Збройних Сил України. Він залишився в армії після російського вторгнення в Україну – спершу служив інструктором з фізичної підготовки, а згодом був направлений на зону бойових дій.

Наталя Кроль (Прищепа), біг

Великі надії в бігових дисциплінах українська легка атлетика покладала на Наталію Прищепу. Їй хоч і не вдалося підкорити олімпійський п'єдестал, однак у 2019-му вона стала чемпіонкою Європейських ігор, а також вигравала золото чемпіонатів Європи у 2016 та 2018 роках.

Наталя Прищепа Getty Images

Наприкінці лютого 2020 року спортсменка, якій на той момент було лише 25 років, здала позитивну допінг-пробу. В організмі Прищепи виявили гідрохлортіазид. Проте вона, в порівнянні з іншими героями статті, постраждала найменше: жодних нагород повертати українці не довелося, оскільки Наталія нічого не виграла після здачі проби.

Після цього вона встигла стати мамою, а після відбуття річної дискваліфікації повернулася до виступів і навіть вдруге в кар'єрі виграла золоту медаль Європейських ігор, тріумфувавши на коронній 800-метрівці у 2023 році в Хожуві.

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Історії, згадані в цій статті, є симптомами системних проблем, які роками ігнорувалися як на рівні Федерації, так і серед самих спортсменів. Українська легка атлетика вкотре опинилася перед викликом, який вимагає глибокого аналізу причин та реальних змін у підходах до підготовки та виховання спортсменів.

Довіра міжнародної спільноти до спортивних досягнень важко будується роками, а руйнується миттєво – однією позитивною допінг-пробою.