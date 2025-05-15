Бех-Романчук тимчасово відсторонено через провальну допінг-пробу
Українську стрибунку у довжину Марину Бех-Романчук тимчасово відсторонено від змагань через позитивну допінг-пробу.
Про це повідомила AIU.
В організмі спортсменки виявили тестостерон. Наразі спортсменці висунули обвинувачення у використанні забороненого препарату.
Українка мала виступити на етапі Діамантової ліги у Катарі – це був би її перший старт після Олімпіади 2024 року, де вона посіла 11 місце, стрибнувши на 13,98 метра.
Наразі невідомо, на який термін відсторонено Бех-Романчук та які подальші санкції на неї очікують через порушення пунктів 2.1 та 2.2 Незалежної організації по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU).
Максимальне можливе покарання для легкоатлетки – чотири роки дискваліфікації, проте у разі доведення ненавмисного вживання препарату/речовини цей строк може зменшитись вдвічі.
Минулого сезону українка провела один старт в рамках Діамантової ліги, де стала третьою в Монако.
Зазначимо, що Бех-Романчук – учасниця Олімпіад у 2016, 2020 та 2024 році. Стрибунка ставала чемпіонкою Європи у 2021 та 2022 роках, а у 2019 та 2023-му вигравала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики.
Нагадаємо, раніше спортсменка очолила Федерацію легкої атлетики Хмельницької області.