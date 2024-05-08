Асоціація тенісу США виплатить $9 млн гравчині через домагання тренера

Джерело - The Athletic.

9 млн доларів спортсменці Кайлі Маккензі (651) виплатить Асоціація тенісу США (USTA).

Суд зобов'язав USTA виплатити $3 млн як моральну компенсацію і $6 млн через свідому зневагу до прав і безпеки інших людей. У рішенні врахували спроби американської асоціації "зам'яти" справу.

Тенісистка подала до суду на USTA у 2022 році. Вона стверджувала, що тренер Анібал Аранда домагався її, коли їй було 19 років.

Коуч заперечував усі звинувачення. USTA усунула його від роботи, а потім звільнила.

Доки організація розслідувала заяви Маккензі, одна зі співробітниць USTA також повідомила, що за кілька років до цього Аранда також недоречно її торкався.

Наразі Маккензі виповнилося 25 років. Її найвища позиція у рейтингу WTA – 644-та.

Раніше українська тенісистка Юлія Стародубцева поступилась американці українського походження у фіналі кваліфікації Рима.

Нагадаємо, ексвосьма ракетка світу анонсував завершення кар’єри.