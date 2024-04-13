Є люди — х на блюді: Корогодський також відмовився коментувати на Setanta

Джерело - Facebook.

Український бізнесмен Гарік Корогодський вважає, що власники Setanta Sports вчинили несміливо, вигнавши Юрія Сапронова під час прямого етеру матчу Еліни Світоліної проти Крістіан Жаклін в межах кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг.

Свою підтримку харківському волонтеру та меценату Корогодський висловив у коментарях до його резонансного допису.

"Юрочка! Я зіштовхувався зі скасуванням себе за день-два до виступів уже разів 5. Просто є люди — х на блюді, які завжди каламутять. Частіше за все вони ноунейми. А власники виявилися без яєць, пішли на поводу. Я відмовився сьогодні до них іти, Юра, ми всі з тобою. Дякую за Харків", — написав Корогодський.

Зазначимо, що Гарік Корогодський також відомий спонсорством української тенісистки Ангеліни Калініної.

Нагадаємо, Світоліна впевнено подвоїла перевагу збірної України в матчевій зустрічі з Румунією. Загальну перемогу й заразом перший в історії вихід на Billie Jean King Cup "синьо-жовтим" може принести саме Світоліна вже 13 квітня, якщо візьме гору над Аною Богдан, яка напередодні поступилась Лесі Цуренко.

Розклад поєдинків, що залишились

13 квітня (початок о 18:00*)

Еліна Світоліна (Україна) — Ана Богдан (Румунія)

Леся Цуренко (Україна) — Жаклін Крістіан (Румунія)

Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) — Анка Тодоні / Мара Гає (Румунія)

*указаний час — київський.

Формат

У зустрічах збірних зазвичай проводять серію з п'яти поєдинків (чотирьох індивідуальних та одного парного), які граються протягом двох днів. Для перемоги в матчі необхідно виграти принаймні 3 з 5 поєдинків. Першого дня проводять дві індивідуальні гри, а наступного – суперники індивідуальних поєдинків міняються місцями; граються ще два індивідуальні та парний поєдинок.

Зазначимо, що протистояння можна переглядати безплатно.