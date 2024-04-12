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Стародубцева: Ділити корт з Цуренко, Світоліною та сестрами Кіченко - це велика честь для мене

Сьогодні 18:33 88 0
Стародубцева: Ділити корт з Цуренко, Світоліною та сестрами Кіченко - це велика честь для мене
#Кубок Біллі Джин Кінг, #Юлія Стародубцева

Джерело - BTU.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (138) поділилась емоціями від виклику до збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг.

Українка поділилася думками щодо майбутнього турніру в інтерв'ю BTU.

"Я знаю, що таке грати у команді, бо грала в команді свого університету.

Коли ти в одній команді з українками, то це схожа історія, але це навіть краще. Це дуже класна атмосфера. Ми всі один одного розуміємо, все на одній хвилі. Я насолоджуюся своїм часом тут, нашими тренуваннями.

Бути тут з Лесею, Еліною та сестрами Людмилою та Надією Кіченок, ділити з ними корт - це, можна сказати, велика честь для мене. Тому я дуже рада, що у мене з'явилася ця можливість приїхати. Так класно тут тренуватися з усіма дівчатами, що я відчуваю, що можу вийти і зіграти…

Але якщо я навіть не гратиму, просто підтримуватиму їх… Думаю, що у нас може все вийти. Я сподіваюсь, що зможу допомогти команді на корті або поза ним. Але в будь-якому випадку я сподіваюся, що в нас все вийде", – сказала Стародубцева.

Нагадаємо, відбірковий матч Кубку Біллі Джин Кінг між збірними України та Румунії відбудеться 12-13 квітня. Матчі за участі українок можна буде переглянути безплатно.

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