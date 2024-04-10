Україна – Румунія: де дивитися кваліфікаційний матч Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.
12 і 13 квітня на кортах Omni Amelia Island Resort флоридського курорту "Фернандіна-Біч" пройде відбірковий матч Кубку Біллі Джин Кінг між жіночими тенісними збірними України та Румунії.
Зустріч стане буде українок номінально домашньою. Покриття – зелений ґрунт.
Матчеве змагання транслюватиме Setanta Sports Ukraine безплатно на своєму YouTube-каналі та на телеканалі Setanta Sports+. Початок – о 20:00 за київським часом в обидва ігрових дні.
Склад збірної України
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Еліна Світоліна (18-та в рейтингу WTA);
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Леся Цуренко (42);
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Юлія Стародубцева (138);
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Людмила Кіченок (18 в парі);
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Надія Кіченок (42 в парі).
Склад збірної Румунії
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Ана Богдан (64);
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Жаклін Крістіан (75);
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Анка Тодоні (191);
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Мара Гає (1062).
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