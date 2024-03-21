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Цуренко програла Міннен у другому колі турніру WTA 1000 у Маямі

Українка зуміла нав'язати боротьбу лише у першому сеті
Сьогодні 20:32 45 0
Цуренко програла Міннен у другому колі турніру WTA 1000 у Маямі
Фото - instagram/tennis.ukraine
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (40) поступилася бельгійці Грет Міннен (79) у 2 колі турніру WTA 1000 у американському Маямі.

Рахунок зустрічі - 5:7, 1:6.

Miami Open - WTA 1000

Маямі, США, Хард

Призовий фонд - $8,770,480

Друге коло, 21 березня

Леся Цуренко (Україна) - Грет Міннен (Бельгія) 5:7, 1:6

Українка у першому колі здобула перемогу над польською тенісисткою Магдою Лінетт (55) -  2:6, 6:1, 6:4 й мала зустрітися з Барборою Крейчиковою (21) з Чехії. Проте остання знялася зі змагань через хворобу. Замість чеської спортсменки опоненткою Цуренко у другому раунді буде бельгійка Грет Міннен (79), яка поступилася у фіналі кваліфікації американці Клер Лю (116).

Зазначимо, що з другого раунду змагань свої виступи розпочнуть ще 4 українки. Еліна Світоліна зустрінеться з переможцем пари Елізабетта Коччаретто - Наомі Осака, Даяна Ястремська проведе матч із Дар'єю Севілл. Марта Костюк зіграє з кимось із пари Сара Соррібес Тормо - Аранча Рус, а Ангеліна Калініна випробує свої сили у поєдинку проти Каролін Возняцкі. Турнір у Маямі триватиме до 31 березня.

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