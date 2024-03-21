Цуренко програла Міннен у другому колі турніру WTA 1000 у Маямі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (40) поступилася бельгійці Грет Міннен (79) у 2 колі турніру WTA 1000 у американському Маямі.
Рахунок зустрічі - 5:7, 1:6.
Miami Open - WTA 1000
Маямі, США, Хард
Призовий фонд - $8,770,480
Друге коло, 21 березня
Леся Цуренко (Україна) - Грет Міннен (Бельгія) 5:7, 1:6
Українка у першому колі здобула перемогу над польською тенісисткою Магдою Лінетт (55) - 2:6, 6:1, 6:4 й мала зустрітися з Барборою Крейчиковою (21) з Чехії. Проте остання знялася зі змагань через хворобу. Замість чеської спортсменки опоненткою Цуренко у другому раунді буде бельгійка Грет Міннен (79), яка поступилася у фіналі кваліфікації американці Клер Лю (116).
Зазначимо, що з другого раунду змагань свої виступи розпочнуть ще 4 українки. Еліна Світоліна зустрінеться з переможцем пари Елізабетта Коччаретто - Наомі Осака, Даяна Ястремська проведе матч із Дар'єю Севілл. Марта Костюк зіграє з кимось із пари Сара Соррібес Тормо - Аранча Рус, а Ангеліна Калініна випробує свої сили у поєдинку проти Каролін Возняцкі. Турнір у Маямі триватиме до 31 березня.