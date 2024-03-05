Кубок Гопмана відмінили через Олімпійські ігри

Командні змагання збігалися

Джерело - Чемпіон.

Стало відомо, що командний турнір ITF - Кубок Гопмана - цього року не будуть проводити в Ніцці (Франція).

Про це повідомили його організатори.

Змагання скасовані через близкість до дати проведення Олімпійських ігор у французькому Парижі.

"Разом із ITF ми вирішили поставити турнір на паузу, оскільки він надто близький до дати проведення Олімпіади. З нетерпінням чекаємо вас на Лазурному березі у 2025 році", - написали його організатори.

Нагадаємо, минулого сезону переможцями турніру стали Донна Векич і Борна Чорич із Хорватії.

Відмітимо, Кубок Гопмана не входить до офіційного календаря тенісних турнірів.