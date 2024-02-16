Калініна та Сюй зазнали поразки у півфіналі парного турніру в Досі

Українка в парі з китаянкою поступилися американкам Керолайн Доулгайд та Дезіре Кравчик

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна у парі з китаянкою Іфань Сюй програли американкам Керолайн Доулгайд та Дезіре Кравчик у півфіналі турніру WTA 1000 у катарській Досі.

Матч тривав 1 годину 39 хвилин і завершився з рахунком 7:6, 6:4. Українка та китаянка жодного разу не подали навиліт, допустили три подвійні помилки та реалізували лише 1 з 6 брейкпойнтів.

Калініна втретє в кар’єрі грала у півфіналі парного розряду на рівні Туру.

У фіналі американська пара зіграє проти нідерландсько-бразильського дуету Демі Схурс та Луїзи Стефані. Матч відбудеться завтра, 17 лютого, о 14:30 за київським часом.

Qatar TotalEnergies Open - WTA 1000

Призовий фонд $3,211,715

16 лютого, 1/2 фіналу

Керолайн Доулгайд/Дезіре Кравчик (США) – Ангеліна Калініна/Іфань Сюй (Україна/Китай) 7:6, 6:4

Раніше на цьому турнірі в одиночному розряді зазнала поразки Марта Костюк, яка не змогла дограти матч проти росіянки, Ангеліна Калініна поступилася латвійці Альоні Остапенко, а також Леся Цуренко знялася з матчу проти експершої ракетки світу Наомі Осаки.

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