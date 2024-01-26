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Джокович поступився Сіннеру в півфіналі Australian Open

Зустріч тривала 3 години 26 хвилин
Сьогодні 10:12 331 3
Джокович поступився Сіннеру в півфіналі Australian Open
Фото: Getty Images
#Australian Open, #Новак Джокович, #Яннік Сіннер

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Новак Джокович програв італійцю Янніку Сіннеру (4) в межах півфіналу Australian Open-2024.

Зустріч тривала 3 години 26 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2, 6:7 (8), 6:3.

Італієць 9 разів подав навиліт, допустив 1 подвійну помилку та реалізував 5 з 11 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд - $34,226,200
Півфінал, 26 січня

Яннік Сіннер (Італія) - Новак Джокович (Сербія)  6:1, 6:2, 6:7 (8), 6:3

У фіналі Сіннер зустрінеться з переможцем пари Даніїло Медведєв - Александр Звєрєв.

Раніше Кіченок та Остапенко вийшли у фінал парного Australian Open.

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