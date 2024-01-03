Калініна поступилась у другому колі турніру WTA в Брісбені

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (27) поступилася Кларі Бюрель (56) з Франції у 2 колі Brisbane International presented by Evie - WTA 500.
Матч тривав 1 годину і 21 хвилину. Калініна 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізувала 2 з 5 брейк-пойнтів.
Це була третя особиста зустріч тенісисток. Рахунок тепер 2-1 на користь француженки.
Brisbane International presented by Evie - WTA 500
Брісбен, Австралія
Призовий фонд $1,736,763
Друге коло, 3 січня
Клара Бюрель (Франція) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 6:1
Раніше Костюк програла Касаткіній.