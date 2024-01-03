Калініна поступилась у другому колі турніру WTA в Брісбені

Українка не змогла вийти у настуний раунд

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (27) поступилася Кларі Бюрель (56) з Франції у 2 колі Brisbane International presented by Evie - WTA 500.

Матч тривав 1 годину і 21 хвилину. Калініна 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізувала 2 з 5 брейк-пойнтів.

Це була третя особиста зустріч тенісисток. Рахунок тепер 2-1 на користь француженки.

Brisbane International presented by Evie - WTA 500

Брісбен, Австралія

Призовий фонд $1,736,763

Друге коло, 3 січня

Клара Бюрель (Франція) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 6:1

Раніше Костюк програла Касаткіній.