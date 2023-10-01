Матч тривав 1 годину 8 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна (28) обіграла чешку Маркету Вондроушову (8) у першому колі турніру WTA 1000 в Пекіні.

Матч тривав 1 годину 8 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 6:4, 6:1.

Ангеліна 2 рази подавала навиліт, зробила 7 подвійних помилок і використала 5/7 брейкпойнтів.

China Open - WTA 1000

Пекін, Китай

Хард

Призовий фонд - $8,127,389

Перше коло, 1 жовтня

Ангеліна Калініна (Україна) - Маркета Вондроушова (Чехія) 1:6, 6:4, 6:1

У наступному колі Ангеліна зіграє з австралійкою Дарією Севілл.

Раніше Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні.

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