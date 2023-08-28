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Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 08:15 322834 3
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та американка Джессіка Пегула.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка зберегла 26-у позицію. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

Дві позиції втратила Марта Костюк, яка тепер 39-ма. Також одну сходинку втратила Леся Цуренко — 46 позиція.

 Рейтинг WTA

(оновлено 21 серпня 2023 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 9955
2 (2) Арина Соболенко 8746
3 (3) Джессіка Пегула (США) 5945
4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5670
5 (5) Он Жабер (Туніс) 4831
6 (6) Корі Гауфф (США) 4595
7 (7) Каролін Гарсія (Франція) 3820
8 (8) Марія Саккарі (Греція) 3585
9 (9) Маркета Вондроушова (Чехія) 3401
10 (10) Кароліна Мухова (Чехія) 2995
26 (26) Еліна Світоліна (Україна) 1679
28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1597
39 (37) Марта Костюк (Україна) 1230
46 (45) Леся Цуренко (Україна) 1151
83 (83) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 800
110 (112) Даяна Ястремська (Україна) 645
123 (125) Дар'я Снігур (Україна) 588
188 (188) Катеріна Завацька (Україна) 379
202 (201) Юлія Стародубцева (Україна) 356

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