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Алькарас - Джокович: прогноз букмекерів на фінал Вімблдона-2023

Сербського тенісиста вважають фаворитом зустрічі
Сьогодні 12:33 238 0
Алькарас - Джокович: прогноз букмекерів на фінал Вімблдона-2023
#Алькарас, #Вімблдон, #Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 16 липня, іспанець Карлос Алькарас (1) зіграє проти серба Новака Джоковича (2) у фінальному матчі Вімблдона-2023.

Початок гри - о 16:00 за київським часом на Центральному корті.

Букмекери вважають фаворитом зустрічі Джоковича, який вигравав останні 4 Вімблдонських чемпіонати.

Коефіцієнти

  • Перемога Алькараса - 2.70
  • Перемога Джоковича - 1.57

Дивіться пряму трансляцію на телеканалі Setanta Sports та ОТТ-платформі Setantasports.com. 

Суперники вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Алькарас та Джокович зустрічалися 2 рази (двічі на ґрунті): у півфіналі Мастерса в Мадриді-2022 перемогу святкував на ту мить 19-річний Карлос (6:7, 7:5, 7:6), а у півфіналі Ролан Ґарроса-2023 сильнішим був 36-річний серб (6:3, 5:7, 6:1, 6:1), втім, на початку 3 сета іспанець зазнав ушкодження, що не дозволило йому продовжувати гру на належному рівні конкурентності.

Шлях Алькараса до фіналу: Ж. Шарді (6:0, 6:2, 7:5), А. Мюллер (6:4, 7:6, 6:3), Н. Харрі (6:3, 6:7, 6:3, 7:5), М. Берреттіні (3:6, 6:3, 6:3, 6:3), Г. Руне (7:6, 6:4, 6:4), Д. Мєдвєдєв (6:3, 6:3, 6:3).

Шлях Джоковича до фіналу: П. Качін (6:3, 6:3, 7:6), Дж. Томпсон (6:3, 7:6, 7:5), С. Ваврінка (6:3, 6:1, 7:6), Х. Гуркач (7:6, 7:6, 5:7, 6:4), А. Рубльов (4:6, 6:1, 6:4, 6:3), Я. Сіннер (6:3, 6:4, 7:6).

❗️Цікаво, що обидва тенісисти досі віддали своїм суперникам на турнірі загалом лише по 2 сети

Алькарас - Джокович: онлайн-трансляція фіналу Вімблдона - LIVE

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