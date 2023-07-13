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13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу

Еліна втретє у кар'єрі виступить на такій пізній стадії мейджора
Сьогодні 00:37 1617 0
13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу
#Вімблдон, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

В одинадцятий день Вімблдона-2023 на корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні у межах жіночого одиночного розряду вийде остання представниця України - Еліна Світоліна.

Вона проведе свій матч 1/2 фіналу турніру.

Розклад виступу українок на Wimbledon 13 липня

15:30. Еліна Світоліна (76) - Маркета Вондроушова (42, Чехія) - Центральний корт, перший запуск.

Нагадаємо, у матчі 1/4 фіналу Світоліна обіграла першу ракетку світу, польку Іґу Швьонтек, з рахунком (7:5, 6:7(5), 6:2)

Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі

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