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Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE - перше коло Вімлдона

Матч відбудеться у понеділок, 3 липня
Сьогодні 17:59 123 0
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE - перше коло Вімлдона
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Вінус Вільямс

Джерело - Чемпіон.

Українська Еліна Світоліна (75) зіграє проти американки Вінус Вільямс в 1-му колі Вімблдона-2023. 

Матч відбудеться у понеділок, 3 липня, на Центральному корті та розпочнеться другим запуском не раніше 17:30 за київським часом.

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com. 

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Вільямс провели між собою 5 матчів, у 4 із них перемогу святкувала Еліна.

Напередодні Світоліна ефектно представила форму, в якій гратиме під час турніру.

Вімблдон-2023, на старт: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір

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