Джокович зробив політичну заяву на Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Третя ракетка світу Новак Джокович з Сербії зробив напис про Косово на відеокамері після перемоги над Олександром Ковачевичем (114) на старті Ролан Гаррос.

"Косово — це серце Сербії. Зупиніть насильство", – написав Джокович.

У 2008 році Джокович публічно виступав на захист територіальної цілісності Сербії та проти визнання Косова як незалежної держави.

Нагадаємо, минулого тижня в кількох муніципалітетах на півночі Косова виникли сутички: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону сербських протестувальників. Причиною стала відмова місцевих сербів брати участь у регіональних виборах у квітні та визнавати їхні результати.