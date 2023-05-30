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Джокович зробив політичну заяву на Ролан Гаррос

Джокович зробив політичну заяву на Ролан Гаррос
Сьогодні 08:25 1149 0
Джокович зробив політичну заяву на Ролан Гаррос
Фото - gettyimages
#Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

Третя ракетка світу Новак Джокович з Сербії зробив напис про Косово на відеокамері після перемоги над Олександром Ковачевичем (114) на старті Ролан Гаррос.

"Косово — це серце Сербії. Зупиніть насильство", – написав Джокович.

У 2008 році Джокович публічно виступав на захист територіальної цілісності Сербії та проти визнання Косова як незалежної держави.

Нагадаємо, минулого тижня в кількох муніципалітетах на півночі Косова виникли сутички: поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону сербських протестувальників. Причиною стала відмова місцевих сербів брати участь у регіональних виборах у квітні та визнавати їхні результати.

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