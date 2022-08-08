Білоруській тенісистці Азаренко відмовили в канадській візі

Джерело - tribuna.com.
Колишній першій ракетці світу Вікторії Азаренко (20) з Білорусі відмовили в канадській візі.
Про це розповіла сама тенісистка.
"На жаль, я змушена відмовитись від участі у турнірі в Торонто через те, що мені не схвалили візу. Це дуже засмучує.
Дуже сумно пропускати один із моїх улюблених турнірів. Мені подобається грати в Канаді – у місці, де чудові уболівальники та де за ці роки в мене з’явилося багато друзів", – сказала Азаренко.
Нагадаємо, що через війну в Україні російські та білоруські тенісисти виступають на змаганнях під нейтральним прапором.