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Білоруській тенісистці Азаренко відмовили в канадській візі

Сьогодні 13:11 395 0
Азаренко пропустить турнір у Торонто
Білоруській тенісистці Азаренко відмовили в канадській візі
#Азаренко

Джерело - tribuna.com.

Колишній першій ракетці світу Вікторії Азаренко (20) з Білорусі відмовили в канадській візі.

Про це розповіла сама тенісистка.

"На жаль, я змушена відмовитись від участі у турнірі в Торонто через те, що мені не схвалили візу. Це дуже засмучує.

Дуже сумно пропускати один із моїх улюблених турнірів. Мені подобається грати в Канаді – у місці, де чудові уболівальники та де за ці роки в мене з’явилося багато друзів", – сказала Азаренко.

Нагадаємо, що через війну в Україні російські та білоруські тенісисти виступають на змаганнях під нейтральним прапором.

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