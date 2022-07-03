Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №76) пропустила мікст на Вімблдоні через серйозну травму.

Про це розповіла Костюк порталу Ukrainian Tennis.

"У мене повний розрив однієї зі зв’язок і надрив другого ступеня ще однієї зв’язки. Сказали, що можна повернутися з цією травмою без операції, що я і намагатимусь зробити. Сподіваюся, що повернуся на одному з турнірів в Америці. Дуже сподіваюся, що до цього моменту я буду готова".