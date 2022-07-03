Джерело - Ukrainian Tennis.
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №76) пропустила мікст на Вімблдоні через серйозну травму.
Про це розповіла Костюк порталу Ukrainian Tennis.
"У мене повний розрив однієї зі зв’язок і надрив другого ступеня ще однієї зв’язки. Сказали, що можна повернутися з цією травмою без операції, що я і намагатимусь зробити. Сподіваюся, що повернуся на одному з турнірів в Америці. Дуже сподіваюся, що до цього моменту я буду готова".
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"Поки не знаю, який саме це буде турнір, але в жодному разі не повертатимуся доти, доки не буду на 100% готова. Травма, на жаль, дуже серйозна і потребує часу, щоб вилікуватись повністю", - сказала Костюк.
Нагадаємо, Кіченок вийшла у третє коло парного Вімблдону.