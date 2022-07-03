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Костюк: Травма, на жаль, дуже серйозна

Сьогодні 17:35 231 0
Українка знялася з міксту на Вімблдоні
Костюк: Травма, на жаль, дуже серйозна
#Вімблдон, #Марта Костюк

Джерело - Ukrainian Tennis.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №76) пропустила мікст на Вімблдоні через серйозну травму.

Про це розповіла Костюк порталу Ukrainian Tennis.

"У мене повний розрив однієї зі зв’язок і надрив другого ступеня ще однієї зв’язки. Сказали, що можна повернутися з цією травмою без операції, що я і намагатимусь зробити.  Сподіваюся, що повернуся на одному з турнірів в Америці. Дуже сподіваюся, що до цього моменту я буду готова".

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"Поки не знаю, який саме це буде турнір, але в жодному разі не повертатимуся доти, доки не буду на 100% готова. Травма, на жаль, дуже серйозна і потребує часу, щоб вилікуватись повністю", - сказала Костюк.

Нагадаємо, Кіченок вийшла у третє коло парного Вімблдону.

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