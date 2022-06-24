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Кіченок вийшла у парний фінал турніру WTA 500 в Істборні

Сьогодні 20:15 214 0
Поєдинок тривав 1 годину 39 хвилин
Кіченок вийшла у парний фінал турніру WTA 500 в Істборні
#Людмила Кіченок, #Остапенко, #Сюй Іфань, #Ян Чжаосюань

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко вийшли до парного фіналу турніру WTA 500 в Істборні.

У 1/2 фіналу україно-латвійська пара перемогла китайський дует Сюй Іфань та Ян Чжаосюань.

Поєдинок тривав 1 годину 39 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 7:6(4).

Кіченок та Остапенко зробили 4 подачі навиліт, 5 подвійних помилок та реалізували 4 з 16 брейк-пойнтів.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія 
Призовий фонд $757,900
1/2 фіналу, 24 червня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Сюй Іфань/Ян Чжаосюань (Китай) 7:5, 7:6(4)

Нагадаємо, Костюк не змогла вийти у чвертьфінал турніру в Істборні.

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