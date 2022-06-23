Завацька поступилася у фіналі кваліфікації Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (229) програла хорватці Яні Фетт (254) у фіналі кваліфікації Вімблдону.
Матч тривав 2 години 14 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 3:6, 3:6.
Українка не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 6 подвійних помилок та реалізувала 8 з 12 брейкпойнтів.
The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Кваліфікація, Фінал
23 червня
Яна Фетт (Хорватія) - Катаріна Завацька (Україна) 3:6, 6:3, 6:3
Також, Марченко поступився у кваліфікації Вімблдону.