Завацька поступилася у фіналі кваліфікації Вімблдону

Матч тривав 2 години 14 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (229) програла хорватці Яні Фетт (254) у фіналі кваліфікації Вімблдону.

Матч тривав 2 години 14 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 3:6, 3:6.

Українка не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 6 подвійних помилок та реалізувала 8 з 12 брейкпойнтів.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія

Призовий фонд - £16,320,000

Трава

Кваліфікація, Фінал

23 червня

Яна Фетт (Хорватія) - Катаріна Завацька (Україна) 3:6, 6:3, 6:3

Також, Марченко поступився у кваліфікації Вімблдону.