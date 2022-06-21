Байндль поступилася Карле на старті кваліфікації Вімблдону

Матч тривав 2 години 14 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (149) поступилася Марії Карле з Аргентини (210) у першому колі кваліфікації Вімблдону.

Матч тривав 2 години 14 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 1:6, 3:6.

Байндль не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 4 подвійних помилок та реалізувала 4 з 10 брейкпойнтів.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія

Призовий фонд - £16,320,000

Трава

Кваліфікація, Перше коло

21 червня

Марія Карле (Аргентина) - Катерина Байндль (Україна) 3:6, 6:1, 6:3

Раніше Снігур здобула дебютну перемогу у кваліфікації Вімблдону.