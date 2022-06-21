Байндль поступилася Карле на старті кваліфікації Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндль (149) поступилася Марії Карле з Аргентини (210) у першому колі кваліфікації Вімблдону.
Матч тривав 2 години 14 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 1:6, 3:6.
Байндль не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 4 подвійних помилок та реалізувала 4 з 10 брейкпойнтів.
The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Кваліфікація, Перше коло
21 червня
Марія Карле (Аргентина) - Катерина Байндль (Україна) 3:6, 6:1, 6:3
Раніше Снігур здобула дебютну перемогу у кваліфікації Вімблдону.