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Байндль поступилася Карле на старті кваліфікації Вімблдону

Сьогодні 19:03 155 0
Матч тривав 2 години 14 хвилин
Байндль поступилася Карле на старті кваліфікації Вімблдону
#Катерина Байндл, #Марія Карле

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (149) поступилася Марії Карле з Аргентини (210) у першому колі кваліфікації Вімблдону.

Матч тривав 2 години 14 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 1:6, 3:6. 

Байндль не виконала жодної подачі навиліт, припустилася 4 подвійних помилок та реалізувала 4 з 10 брейкпойнтів.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Кваліфікація, Перше коло
21 червня

Марія Карле (Аргентина) - Катерина Байндль (Україна) 3:6, 6:1, 6:3

Раніше Снігур здобула дебютну перемогу у кваліфікації Вімблдону.

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