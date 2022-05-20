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Цуренко пробилась в основну сітку Ролан Гаррос

Сьогодні 16:07 166 0
Цуренко виграла фінал кваліфікації
Цуренко пробилась в основну сітку Ролан Гаррос
#Ролан Гаррос, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (121) перемогла представницю Японії Юкі Наїто (219) у фіналі кваліфікації Ролан Гаррос.

Матч тривав 2 години та 11 хвилин. Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 8 з 13 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Кваліфікація, Фінал
20 травня 

Леся Цуренко - Юкі Наїто 2:6, 7:6 (0), 6:2

Раніше українські тенісистки дізнались суперниць на старті Ролан Гаррос.

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