Цуренко пробилась в основну сітку Ролан Гаррос

Цуренко виграла фінал кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (121) перемогла представницю Японії Юкі Наїто (219) у фіналі кваліфікації Ролан Гаррос.

Матч тривав 2 години та 11 хвилин. Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 8 з 13 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд 43,6 млн євро

Грунт

Кваліфікація, Фінал

20 травня

Леся Цуренко - Юкі Наїто 2:6, 7:6 (0), 6:2

Раніше українські тенісистки дізнались суперниць на старті Ролан Гаррос.