Цуренко пробилась в основну сітку Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (121) перемогла представницю Японії Юкі Наїто (219) у фіналі кваліфікації Ролан Гаррос.
Матч тривав 2 години та 11 хвилин. Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 8 з 13 брейк-пойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Кваліфікація, Фінал
20 травня
Леся Цуренко - Юкі Наїто 2:6, 7:6 (0), 6:2
Раніше українські тенісистки дізнались суперниць на старті Ролан Гаррос.