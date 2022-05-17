Снігур поступилась у кваліфікації Ролан Гаррос

Снігур поступилась на старті відбору

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур (133) завершила боротьбу у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У першому раунді українка поступилася Іпек Оз із Туреччини (194).

Матч тривав 2 години та 7 хвилин. Снігур жодного разу не подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 2 з 5 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд 43,6 млн євро

Грунт

Кваліфікація, Перше коло

17 травня

Іпек Оз - Дар'я Снігур 6:7 (6), 6:3, 6:2

Нагадаємо, чотири українки зіграють у кваліфікації Ролан Гаррос.