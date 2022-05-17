Снігур поступилась у кваліфікації Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дар'я Снігур (133) завершила боротьбу у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У першому раунді українка поступилася Іпек Оз із Туреччини (194).
Матч тривав 2 години та 7 хвилин. Снігур жодного разу не подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 2 з 5 брейк-пойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
Кваліфікація, Перше коло
17 травня
Іпек Оз - Дар'я Снігур 6:7 (6), 6:3, 6:2
Нагадаємо, чотири українки зіграють у кваліфікації Ролан Гаррос.