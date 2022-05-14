Снігур програла у півфіналі турніру в Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур завершила виступ на турнірі ITF World Tennis Tour у французькому місті Сен-Годенс.
У півфіналі українка, яка отримала третій номер посіву, поступилася лідеру посіву Ілені Ін-Альбон зі Швейцарії.
Матч тривав одну годину сім хвилин. У фіналі турніру Ілена Ін-Альбон зіграє з Кароліною Алвеш (Бразилія).
Edge Open Saint-Gaudens 31 Occitanie - ITF World Tennis Tour
Сент-Годенс, Франція
$60,000
Грунт
1/2 фіналу, 14 травня
Ілена Ін-Альбон (Швейцарія) - Дарина Снігур (Україна) 7:5, 6:1