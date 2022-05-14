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Снігур програла у півфіналі турніру в Франції

Сьогодні 19:39 127 0
Українка поступилася лідеру посіву
Снігур програла у півфіналі турніру в Франції
Фото Getty Images
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур завершила виступ на турнірі ITF World Tennis Tour у французькому місті Сен-Годенс.

У півфіналі українка, яка отримала третій номер посіву, поступилася лідеру посіву Ілені Ін-Альбон зі Швейцарії.

Матч тривав одну годину сім хвилин. У фіналі турніру Ілена Ін-Альбон зіграє з Кароліною Алвеш (Бразилія).

Edge Open Saint-Gaudens 31 Occitanie  - ITF World Tennis Tour
Сент-Годенс, Франція
$60,000
Грунт
1/2 фіналу, 14 травня

Ілена Ін-Альбон (Швейцарія) - Дарина Снігур (Україна) 7:5, 6:1

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