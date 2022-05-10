Ястремська поступилася Лю в першому раунді турніру в Парижі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (80) програла американці Клер Лю (118) у першому колі турніру WTA125 у Парижі.
Матч тривав 1 годину 6 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 3:6.
Ястремська тричі подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та не реалізувала жодного з шести брейк-пойнтів.
Trophee Lagardere - WTA125
Париж, Франція
Призовий фонд - $115,000
Грунт
Перше коле
10 травня
Даяна Ястремська (Україна) - Клер Лю (США) 1:6, 3:6
Нагадаємо, Костюк поступилась у першому колі турнірі у Римі.