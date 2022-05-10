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Ястремська поступилася Лю в першому раунді турніру в Парижі

Сьогодні 16:45 153 0
Матч тривав 1 годину 6 хвилин
Ястремська поступилася Лю в першому раунді турніру в Парижі
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (80) програла американці Клер Лю (118) у першому колі турніру WTA125 у Парижі.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 3:6.

Ястремська тричі подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та не реалізувала жодного з шести брейк-пойнтів.

Trophee Lagardere - WTA125
Париж, Франція
Призовий фонд - $115,000
Грунт
Перше коле
10 травня

Даяна Ястремська (Україна) - Клер Лю (США) 1:6, 3:6

Нагадаємо, Костюк поступилась у першому колі турнірі у Римі.

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