Ястремська поступилася Лю в першому раунді турніру в Парижі

Матч тривав 1 годину 6 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (80) програла американці Клер Лю (118) у першому колі турніру WTA125 у Парижі.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 3:6.

Ястремська тричі подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та не реалізувала жодного з шести брейк-пойнтів.

Trophee Lagardere - WTA125

Париж, Франція

Призовий фонд - $115,000

Грунт

Перше коле

10 травня

Даяна Ястремська (Україна) - Клер Лю (США) 1:6, 3:6

Нагадаємо, Костюк поступилась у першому колі турнірі у Римі.