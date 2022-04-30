Ястремська поступилась у другому колі турніру у Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (92) поступилась Марії Боузковій (77) з Чехії у другому колі турніру у Мадриді.
Матч тривав 2 години та 36 хвилин. Ястремська 4 рази подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 3 з 5 брейк-пойнтів. Її суперниця тричі подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 5 з 13 брейк-пойнтів.
У другому сеті українка втратила один матчбол.
Відзначимо, що після рахунку 0:3 у вирішальному сеті Даяна брала медичну перерву через проблеми з правим плечем.
Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Друге коло, 30 квітня
Марія Боузкова - Даяна Ястремська 3:6, 7:6 (3), 6:1
Нагадаємо, Завацька виграла парний турнір у Загребі.