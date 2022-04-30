Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
28.04.2022 16:31 51030
Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
Сьогодні 19:38 5552
Реал - чемпіон Ла-Ліги 2021/22
Сьогодні 19:22 114
Ястремська поступилась у другому колі турніру у Мадриді
Сьогодні 17:50 187
Помер відомий футбольний агент Райола
Сьогодні 17:13 362
Павелко: Путівку на ЧС-2022 нам не подарують
Сьогодні 10:54 239
Ядов став чемпіоном Європи з дзюдо
Сьогодні 09:39 261
Луческу не стане головним тренером Фенербахче
Вчора 22:39 397
Калініна обіграла американку на турнірі у Мадриді
Вчора 19:54 403
Збірна України U-18 програла Угорщині на чемпіонаті світу-2022
Вчора 19:25 1453
Прямі трансляції

Ястремська поступилась у другому колі турніру у Мадриді

Сьогодні 17:50 187 0
Даяна Ястремська завершила свій виступ на турнірі WTA1000 в Іспанії
Ястремська поступилась у другому колі турніру у Мадриді
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (92) поступилась Марії Боузковій (77) з Чехії у другому колі турніру у Мадриді.

Матч тривав 2 години та 36 хвилин. Ястремська 4 рази подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 3 з 5 брейк-пойнтів. Її суперниця тричі подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 5 з 13 брейк-пойнтів.

У другому сеті українка втратила один матчбол.

Відзначимо, що після рахунку 0:3 у вирішальному сеті Даяна брала медичну перерву через проблеми з правим плечем.

Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Друге коло, 30 квітня

Марія Боузкова - Даяна Ястремська 3:6, 7:6 (3), 6:1

Нагадаємо, Завацька виграла парний турнір у Загребі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Завацька: Вірю, що немає поганих націй Завацька: Вірю, що немає поганих націй 1240
Циганик: Не можна сказати про зникнення всіх українських клубів Циганик: Не можна сказати про зникнення всіх українських клубів 1000
Став відомий склад команди А збірної України з біатлону Став відомий склад команди А збірної України з біатлону 1102
Хацкевич: Батьки мені кажуть, що Київ бомблять бандерівці Хацкевич: Батьки мені кажуть, що Київ бомблять бандерівці 1038
Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Лідс - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5552
Легендарний тенісист отримав тюремний термін у Великій Британії Легендарний тенісист отримав тюремний термін у Великій Британії 1176
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4292
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 11724 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71948 2
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 52054
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 19932
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 48278 1