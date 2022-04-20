Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна програла хорватці Петрі Мартич в межах першого кола турніру WTA 250 у Стамбулі.
Матч тривав 2 години 45 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 7:5, 7(7):6(5).
Калініна одного разу зробила ейс, допустила одну подвійну помилку та реалізувала 4 з 10 брейків.
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul - WTA250
Стамбул, Туреччина
Призовий фонд - $239,477
Грунт
Перше коло
20 квітня
Ангеліна Калініна (Україна) - Петра Мартич (Хорватія) 3:6, 7:5, 7(7):6(5)
Раніше Цуренко переграла Шмідлову.