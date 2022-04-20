Українка програла хорватській тенісистці Петрі Мартич

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна програла хорватці Петрі Мартич в межах першого кола турніру WTA 250 у Стамбулі.

Матч тривав 2 години 45 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 7:5, 7(7):6(5).

Калініна одного разу зробила ейс, допустила одну подвійну помилку та реалізувала 4 з 10 брейків.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul - WTA250

Стамбул, Туреччина

Призовий фонд - $239,477

Грунт

Перше коло

20 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) - Петра Мартич (Хорватія) 3:6, 7:5, 7(7):6(5)

Раніше Цуренко переграла Шмідлову.