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Калініна програла на старті турніру в Стамбулі

Сьогодні 19:31 47 0
Українка програла хорватській тенісистці Петрі Мартич
Калініна програла на старті турніру в Стамбулі
#Ангеліна Калініна, #Мартич

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна програла хорватці Петрі Мартич в межах першого кола турніру WTA 250 у Стамбулі.

Матч тривав 2 години 45 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 7:5, 7(7):6(5).

Калініна одного разу зробила ейс, допустила одну подвійну помилку та реалізувала 4 з 10 брейків.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul - WTA250
Стамбул, Туреччина
Призовий фонд - $239,477
Грунт
Перше коло
20 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) - Петра Мартич (Хорватія) 3:6, 7:5, 7(7):6(5)

Раніше Цуренко переграла Шмідлову.

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