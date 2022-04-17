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Ястремська: Можемо пишатися своїм командним духом

Сьогодні 13:39 186 0
Ястремська прокоментувала поразку на Кубку Біллі Джин Кінг
#Даяна Ястремська

Джерело - btu.org.ua.

Українські тенісистки віддали усі сили у матчі з США на Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це розповіла Даяна Ястремська.

 "Думаю, що ми могли зіграти краще, але в будь-якому разі намагалися віддати всі сили. Очко тут, очко там вирішили результат матчу. Думаю, ми можемо пишатися своїм командним духом. Не нам вирішувати, отримаємо ми wild card, чи ні, але було б чудово, якби це сталося. Ми були б дуже вдячні, якби нам дали шанс поборотися у фінальній частині турніру", - розповіла Ястремська.

Нагадаємо, українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг.

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