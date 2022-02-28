Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський повернувся до країни, щоб допомогти всім громадянам у боротьбі проти Росії.
Стаховський перетнув словацько-український кордон.
Нагадаємо, Стаховський записався у запас ЗСУ.
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Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський повернувся до країни, щоб допомогти всім громадянам у боротьбі проти Росії.
Стаховський перетнув словацько-український кордон.
Нагадаємо, Стаховський записався у запас ЗСУ.