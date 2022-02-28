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Стаховський повернувся в УкраїнуСтаховський повернувся в Україну

Сьогодні 10:39 66 0
Стаховський готовий захищати Україну
Стаховський повернувся в УкраїнуСтаховський повернувся в Україну
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський повернувся до країни, щоб допомогти всім громадянам у боротьбі проти Росії.

Стаховський перетнув словацько-український кордон.

Нагадаємо, Стаховський записався у запас ЗСУ.

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