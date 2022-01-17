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Світоліна: Нам із Гаелем надійшла пропозиція від Netflix

Сьогодні 18:44 341 0
Українка думає над пропозицією від американської компанії
Світоліна: Нам із Гаелем надійшла пропозиція від Netflix
#Australian Open, #Еліна Світоліна

Джерело - Великий теніс України.

Перша ракетка Україна Еліна Світоліна може взяти у часть у зйомках серіалу про тенісний сезон 2022 від Netflix.

Про це вона розповіла порталу Великий теніс України.

"Вони дуже активно зніматимуть. Відібрано гравців, яких вони хотіли підписати. Нам з Гаелем теж надійшла пропозиція, ми поки що думаємо. Подивимося, які у них ідеї, як це все відбуватиметься. Поки що ще в роздумах", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open 2022.

Також, Світоліна оцінила старт на Australian Open.

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