Перша ракетка Україна Еліна Світоліна може взяти у часть у зйомках серіалу про тенісний сезон 2022 від Netflix.

Про це вона розповіла порталу Великий теніс України.

"Вони дуже активно зніматимуть. Відібрано гравців, яких вони хотіли підписати. Нам з Гаелем теж надійшла пропозиція, ми поки що думаємо. Подивимося, які у них ідеї, як це все відбуватиметься. Поки що ще в роздумах", - сказала Світоліна.