Калініна здолала дев'яту сіяну на турнірі в Австралії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу над румункою Сораною-Міхаелю Кирстею у першому колі турніру в Аделаїді, Австралії.
Матч тривав 1 години 26 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.
Українка одного разу подала навиліт, допустила одну подвійну помилку і не відіграла жодного брейк-пойнта.
Adelaide International 2 - WTA250
Аделаїда, Австралія
Призовий фонд - $239,477
Хард
Перше коло, 11 січня
Ангеліна Калініна (Україна) - Сорана-Міхаель Кристя (Румунія) 6:3, 6:2
Раніше, Ястремська поступилася Мартінцовій.