Калініна здолала дев'яту сіяну на турнірі в Австралії

Українка переграла румунку Сорану-Міхаелу Кирстю

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу над румункою Сораною-Міхаелю Кирстею у першому колі турніру в Аделаїді, Австралії.

Матч тривав 1 години 26 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Українка одного разу подала навиліт, допустила одну подвійну помилку і не відіграла жодного брейк-пойнта.

Adelaide International 2 - WTA250

Аделаїда, Австралія

Призовий фонд - $239,477

Хард

Перше коло, 11 січня

Ангеліна Калініна (Україна) - Сорана-Міхаель Кристя (Румунія) 6:3, 6:2

Раніше, Ястремська поступилася Мартінцовій.