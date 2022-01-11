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Калініна здолала дев'яту сіяну на турнірі в Австралії

Сьогодні 13:51 266 1
Українка переграла румунку Сорану-Міхаелу Кирстю
Калініна здолала дев'яту сіяну на турнірі в Австралії
#Ангеліна Калініна, #Кристя

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу над румункою Сораною-Міхаелю Кирстею у першому колі турніру в Аделаїді, Австралії.

Матч тривав 1 години 26 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Українка одного разу подала навиліт, допустила одну подвійну помилку і не відіграла жодного брейк-пойнта.

Adelaide International 2 - WTA250
Аделаїда, Австралія
Призовий фонд - $239,477
Хард
Перше коло, 11 січня

Ангеліна Калініна (Україна) - Сорана-Міхаель Кристя (Румунія) 6:3, 6:2

Раніше, Ястремська поступилася Мартінцовій.

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