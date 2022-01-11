Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндл(Козлова) переграла Грейс Мін з США в першому раунді кваліфікації Australian Open.
Поєдинок тривав 2 години 37 хвилин і завершився з рахунком 7(8):6(6), 6:4, 6:1.
Козлова 13 разів подала навиліт, допустила 5 помилок та реалізувала 5 з 15 брейкпойнтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $75,000,000
Хард
Кваліфікація, перше коло, 11 січня
Катерина Байндл(Козлова) (Україна) - Грейс Мін (США) 6(6):7(8), 6:4, 6:1
У наступному раунді Байндл зіграє проти Еліни Аванесян з Росії.
Раніше Цуренко декласувала Райну.